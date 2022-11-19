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В МИД прокомментировали провокацию в отношении Азербайджана на саммите Франкофонии

В МИД прокомментировали провокацию в отношении Азербайджана на саммите Франкофонии Обсуждение вопросов, не относящихся к мандату Франкофонии, основной целью которой является пропаганда французского языка и культуры во всем мире под управлением Франции, и использование в политически предвзятых целях института, членом и наблюдателем котор
Внешняя политика
19 ноября 2022 г. 18:01
В МИД прокомментировали провокацию в отношении Азербайджана на саммите Франкофонии

Обсуждение вопросов, не относящихся к мандату Франкофонии, основной целью которой является пропаганда французского языка и культуры во всем мире под управлением Франции, и использование в политически предвзятых целях института, членом и наблюдателем которого Азербайджан не является, абсолютно неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

На министерской встрече, состоявшейся 18 ноября в рамках проходящего в Джербе (Тунис) саммита Франкофонии, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с провокационным, полным искажений заявлением о позиции членов организации в отношении Азербайджана.

"На этапе подготовки к саммиту в Джербе при непосредственной поддержке Франции первоначальные тексты Декларации Джербы, являющиеся итоговыми документами саммита, и проект резолюции, посвященный кризисным ситуациям в зоне Франкофонии, содержали односторонние, предвзятые и искаженные провокационные заявления в отношении Азербайджана и были представлены на обсуждение стран-членов.

Мы считаем подобные документы, появившиеся в результате подрывной деятельности Франции, политически предвзятыми и неактуальными.

Азербайджанская сторона выражает благодарность всем государствам, которые в процессе обсуждения документов саммита продемонстрировали позицию, основанную на нормах и принципах международного права", отметили в МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN Ermənistanın beynəlxalq sammitdə Azərbaycana qarşı təxribatına cavab verib

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