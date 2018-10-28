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    В МИД Азербайджана выразили соболезнования в связи с атакой на синагогу в Питтсбурге

    © Report

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В МИД Азербайджана выразили соболезнования семьям погибших при нападении на синагогу в Питтсбурге.

    Как сообщает Report, об этом руководитель пресс- службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в своем Twitter.

    "Мы опечалены произошедшим преступлением в синагоге Питтсбурга. Мы выражаем свои глубокие соболезнования семьям погибших. Вместе для лучшего мира без ненависти и насилия",- написала Л. Абдуллаева. 

    27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.

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