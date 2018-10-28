В МИД Азербайджана выразили соболезнования в связи с атакой на синагогу в Питтсбурге

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В МИД Азербайджана выразили соболезнования семьям погибших при нападении на синагогу в Питтсбурге.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс- службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в своем Twitter.

We’re saddened by atrocious crime in #PittsburgSynagogue. We send our deep condolences to the victims and their families. Together for a better world without #hate & #violence @IsraelMFA @IsraelinAZ @azembassyus @azconsulatela — Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) October 28, 2018

"Мы опечалены произошедшим преступлением в синагоге Питтсбурга. Мы выражаем свои глубокие соболезнования семьям погибших. Вместе для лучшего мира без ненависти и насилия",- написала Л. Абдуллаева.

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.