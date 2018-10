В МИД Азербайджана выразили соболезнования в связи с атакой на синагогу в Питтсбурге

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В МИД Азербайджана выразили соболезнования семьям погибших при нападении на синагогу в Питтсбурге.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс- службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в своем Twitter.

We’re saddened by atrocious crime in #PittsburgSynagogue. We send our deep condolences to the victims and their families. Together for a better world without #hate & #violence @IsraelMFA @IsraelinAZ @azembassyus @azconsulatela