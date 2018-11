Власти США заявили об 11 убитых в синагоге в Питтсбурге - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ 11 человек были убиты в синагоге в Питтсбурге, детей среди жертв нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили власти Питтсбурга.

***23:21

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Не менее 10 человек стали жертвами стрельбы в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press на своей странице в Twitter, ссылаясь на свои источники.

Ранее телекомпания NBC сообщала о восьми погибших, однако власти информацию о числе жертв не раскрывают. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что в результате нападения "убито много людей".

***19:38

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Полиция подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе в синагоге американского Питтсбурга.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

"На этот момент подозреваемый в стрельбе задержан, у нас многочисленные пострадавшие в синагоге. Трое полицейских ранены. Другой информации пока нет, потому что мы зачищаем здание и пытаемся понять, все ли спокойно теперь, нет ли других угроз в здании… Жертвы есть", — сказал представитель полиции.

По данным СМИ, стрелком является 46-летний Роберт Боуэрс. Сообщается, что о время стрельбы он кричал "не хочу, чтобы кто-либо из них жил".

***19:01

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Как минимум восемьчеловек погибли при стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информационный ресурс BNS News со ссылкой на переговоры полиции.

По данным местного телеканала KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Прибывшие на место наряды были обстреляны и укрылись за машинами, передает телеканал.

Корреспондент KDKA с места сообщил, что подтверждена гибель как минимум четырех человек, но жертв может быть больше.

BREAKING: There were 11 fatalities in synagogue shooting, according to Pittsburgh public safety director. None of those killed were children. pic.twitter.com/LpVMR9vctS