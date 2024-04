В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием Греты Тунберг в Гааге

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг в Гааге.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Мы обеспокоены задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге.

Будучи страной, председательствующей в COP29, мы призываем власти Нидерландов уважать свободу выражения мнения протестующих против изменения климата и освободить задержанных", - говорится в публикации.