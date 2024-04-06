В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием Греты Тунберг в Гааге

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг в Гааге.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг в Гааге.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Мы обеспокоены задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге.

Будучи страной, председательствующей в COP29, мы призываем власти Нидерландов уважать свободу выражения мнения протестующих против изменения климата и освободить задержанных", - говорится в публикации.

We are disturbed by the detention of the prominent climate activist @GretaThunberg during peaceful demonstration in The Hague.



As a @COP29_AZ presidency we call on the Dutch authorities to respect the freedom of expression of climate protestors, and release those detained. — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) April 6, 2024

Ранее сообщалось, что Грету Тунберг задержали на акции протеста в Гааге. Активисты, в которым присоединилась Грета, выступают против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов.

В знак протеста они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут и автомагистраль А12. По словам Тунберг, задержание прошло мирно. Вместе с ней были задержаны и некоторые другие участники акции.