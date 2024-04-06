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В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием Греты Тунберг в Гааге

В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием Греты Тунберг в Гааге В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг в Гааге.
Внешняя политика
6 апреля 2024 г. 23:55
В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием Греты Тунберг в Гааге

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг в Гааге.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Мы обеспокоены задержанием известной эко-активистки Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге.

Будучи страной, председательствующей в COP29, мы призываем власти Нидерландов уважать свободу выражения мнения протестующих против изменения климата и освободить задержанных", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Грету Тунберг задержали на акции протеста в Гааге. Активисты, в которым присоединилась Грета, выступают против субсидирования использования ископаемого топлива и климатической политики уходящего правительства Нидерландов.

В знак протеста они пытались перекрыть перекресток между улицами Конингскаде и Корт-Вурхаут и автомагистраль А12. По словам Тунберг, задержание прошло мирно. Вместе с ней были задержаны и некоторые другие участники акции.

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