    В МИД Азербайджана выразили обеспокоенность ударом по Катару

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 23:05
    В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили обеспокоенность по поводу сегодняшнего удара по Катару.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

    "Глубоко обеспокоены сегодняшним нападением на Катар, которое может привести к дальнейшему обострению региональной напряженности.

    Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Катара, и призываем отдать приоритет дипломатическим усилиям в целях сохранения стабильности в регионе", - указали в азербайджанском МИД.

    Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.

