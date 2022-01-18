В МИД Азербайджана прокомментировали заявление главы МИД Франции

"К сожалению, 18 января министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением в Национальном собрании Франции. Так, Эрик Сиотти, член Национального собрания от Республиканской партии, пытавшийся оскорбить пре

"К сожалению, 18 января министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан выступил с недостойным дипломата заявлением в Национальном собрании Франции. Так, Эрик Сиотти, член Национального собрания от Республиканской партии, пытавшийся оскорбить президента Азербайджанской Республики в провокационных целях, должен был быть подвергнут строгому выговору и наказанию. Министр Ле Дриан заявил, что высказанные президентом Азербайджана слова о незаконном визите в Карабахский регион Валери Пекрес "неприемлемы по форме и содержанию".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя выступление министра иностранных дел Франции в Национальном Собрании.

"Интерпретация министром Ле Дрианом заявления главы государства другой страны в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр такой страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает", - добавила Л.Абдуллаева.