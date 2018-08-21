В МИД Азербайджана прокомментировали отказ в выдаче визы немецкому депутату

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер был включен в список нежелательных персон за незаконное посещение оккупированных земель Азербайджана определенное время тому назад".

Об этом Report заявил руководитель пресс- службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию газеты Bild об отказе во въезде на территорию Азербайджана немецкому парламентарию.

"Данный депутат незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана. И в соответствии с законами Азербайджанской Республики, был включен в список "персон нон грата". Уважение к законам страны и ее территориальной целостности является обязательным. Наша позиция конструктивна. И практика показывает, что в случае принесения извинений за неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, данные лица могут быть исключены из вышеуказанного списка", - отметил Гаджиев.

Напомним, накануне немецкая газета Bild сообщила, что МИД Германии контактировал с посольством Азербайджана и безуспешно пытался уладить ситуацию с получением визы для депутата Альберта Вайлера. Он является представителем парламентской группы по сотрудничеству со странами Южного Кавказа, числился в списке членов делегации германского правительства. В 2014 и 2016 годах незаконно посещал оккупированный Нагорный Карабах.

На этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан.