В МИД Азербайджана ответили Арарату Мирзояну

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал озвученное несколько дней назад заявление находящегося с визитом в Германии главы армянского МИД Арарата Мирзояна, о том, что Азербайджан препятствует пер

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал озвученное несколько дней назад заявление находящегося с визитом в Германии главы армянского МИД Арарата Мирзояна, о том, что Азербайджан препятствует переговорному процессу, несмотря на это, Армения привержена мирному процессу и рассмотрела представленные Азербайджаном предложения по мирному соглашению.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, предложения, о которых говорил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, были представлены Азербайджаном не пару, а 15 дней назад.

"В то же время, как видно из этого заявления министра иностранных дел Армении, армянская сторона допускает манипулирование переговорным процессом по мирному соглашению и стремится ввести в заблуждение международное сообщество, выдавая себя за конструктивную сторону.

Как известно, именно армянская сторона нарушила согласованный ход переговорного процесса по мирному соглашению и отказалась от переговоров в декабре прошлого года. Теперь, вместо того, чтобы вернуться к мирным переговорам, она создает искусственные препятствия для этого процесса.

В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки и всегда готов к этому", - отметил А.Гаджизаде.