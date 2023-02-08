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В МИД Азербайджана ответили Арарату Мирзояну

В МИД Азербайджана ответили Арарату Мирзояну Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал озвученное несколько дней назад заявление находящегося с визитом в Германии главы армянского МИД Арарата Мирзояна, о том, что Азербайджан препятствует пер
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 08:55
В МИД Азербайджана ответили Арарату Мирзояну

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал озвученное несколько дней назад заявление находящегося с визитом в Германии главы армянского МИД Арарата Мирзояна, о том, что Азербайджан препятствует переговорному процессу, несмотря на это, Армения привержена мирному процессу и рассмотрела представленные Азербайджаном предложения по мирному соглашению.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, предложения, о которых говорил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, были представлены Азербайджаном не пару, а 15 дней назад.

"В то же время, как видно из этого заявления министра иностранных дел Армении, армянская сторона допускает манипулирование переговорным процессом по мирному соглашению и стремится ввести в заблуждение международное сообщество, выдавая себя за конструктивную сторону.

Как известно, именно армянская сторона нарушила согласованный ход переговорного процесса по мирному соглашению и отказалась от переговоров в декабре прошлого года. Теперь, вместо того, чтобы вернуться к мирным переговорам, она создает искусственные препятствия для этого процесса.

В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки и всегда готов к этому", - отметил А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry responds to Ararat Mirzoyan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Ermənistan sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesinin razılaşdırılmış gedişatını pozur"

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