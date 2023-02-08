В МИД Азербайджана ответили Арарату Мирзояну

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал озвученное несколько дней назад заявление находящегося с визитом в Германии главы армянского МИД Арарата Мирзояна, о том, что Азербайджан препятствует переговорному процессу, несмотря на это, Армения привержена мирному процессу и рассмотрела представленные Азербайджаном предложения по мирному соглашению.
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"В то же время, как видно из этого заявления министра иностранных дел Армении, армянская сторона допускает манипулирование переговорным процессом по мирному соглашению и стремится ввести в заблуждение международное сообщество, выдавая себя за конструктивную сторону.
Как известно, именно армянская сторона нарушила согласованный ход переговорного процесса по мирному соглашению и отказалась от переговоров в декабре прошлого года. Теперь, вместо того, чтобы вернуться к мирным переговорам, она создает искусственные препятствия для этого процесса.
В отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки и всегда готов к этому", - отметил А.Гаджизаде.