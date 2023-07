В МИД Азербайджана осудили сожжение Корана в Швеции

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило сожжение Корана в Швеции.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.

МИД Азербайджана призывает власти Швеции принять все необходимые меры против преступников и предотвратить повторение подобных преступлений на почве ненависти.