МИД: Макрон выступил с очередными необоснованными заявлениями против Азербайджана

В МИД Азербайджана: Макрон выступил с очередными необоснованными заявлениями против Азербайджана

В МИД Азербайджана назвали неприемлемыми очередные необоснованные обвинения и провокационные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона против Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде к заявлениям Макрона, озвученным на конференции послов в Париже.

"Любопытно, что Франция, позиционирующая себя как защитница международного права, никогда не критиковала грубые нарушения норм и принципов международного права, политику этнических чисток, массовые убийства и преступления против человечности, совершенные Арменией против Азербайджана", - говорится в заявлении.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан вел справедливую борьбу на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права исключительно с целью положить конец армянской оккупации.

"Мы решительно осуждаем подобные провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над своими территориями, несмотря на сложившиеся благоприятные условия для мира в регионе, массово вооружает Армению и подстрекает к реваншизму", - отметил он.

По словам Гаджизаде, неудачи, которые Франция сегодня терпит на своих заморских территориях, являются результатом многолетней коварной неоколониальной политики Парижа. "Попытки французских властей переложить ответственность за все это на Азербайджан также свидетельствуют о неверной политике этой страны. Вместо обвинений в адрес других стран Франции следовало бы извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики. Баку требует от Парижа прекратить действия, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе", - добавил он.

Напомним, сегодня во время выступления на конференции послов президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что якобы "Россия изменила свои союзнические отношения с Арменией, поддержав действия Азербайджана". Он также заявил, что "Франция подверглась неприемлемым вмешательствам и нападкам со стороны Азербайджана на заморских территориях, в частности в Новой Каледонии".