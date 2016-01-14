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    В марте состоится заседание Комитета старших должностных лиц ОЧЭС

    Участники встречи рассмотрят и обсудят инвестиционный и экономический потенциал региона

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В марте этого года в Ростове-на-Дону состоится заседание Комитета старших должностных лиц Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, предполагается, что участники встречи рассмотрят и обсудят инвестиционный и экономический потенциал региона, а также возможности существующих производственных и инвестиционных площадок, которые могут заинтересовать представителей бизнеса стран-участниц ОЧЭС.

    ОЧЭС является межправительственной организацией, объединяющей 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Азербайджан также является членом ОЧЭС.

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