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В Марокко вручили дипломы выпускникам финансируемой Азербайджаном программы

В Марокко вручили дипломы выпускникам финансируемой Азербайджаном программы В столице Марокко Рабате прошла церемония вручения дипломов первой программы осуществленной при поддержке правительства Азербайджана "Молодые профессионалы".
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 14:38
В Марокко вручили дипломы выпускникам финансируемой Азербайджаном программы

В столице Марокко Рабате прошла церемония вручения дипломов выпускникам первой программы "Молодые профессионалы", осуществленной ИСЕСКО при финансовой поддержке правительства Азербайджана.

Как передает Report, посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов, выступая на мероприятии, заявил, что можно гордиться, что исламский мир получит хорошо подготовленных профессионалов.

"ИСЕСКО дает исламскому миру хорошо подготовленных профессионалов, которые будут работать во многих областях, и я уверен, что они окажут положительное влияние в своих странах или где бы они ни находились" - сказал Н. Самедов.

По его словам, в течение последних двух лет молодым специалистам из стран-членов ИСЕСКО выпала честь стать частью семьи одной из самых престижных международных организаций в исламском мире и одной из ведущих организаций во всем мире в области образования, культуры и науки.

"Я верю, что куда бы они ни пошли в этой жизни и в какой бы области ни продолжили свои начинания, они добьются успеха", - сказал он.

По словам генерального директора ИСЕСКО Салима аль-Малика, молодежь - это самое большое богатство государства. И те, кто осознает это и вовлекает молодых людей в управление, "владеют и настоящим, и будущим".

Он также объявил об открытии приема заявок на участие во второй программе "Молодых специалистов".

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Версия на английском языке Morocco hosts graduation ceremony for ICESCO's Azerbaijan-funded program
Версия на азербайджанском языке Mərakeşdə Azərbaycanın maliyyələşdirdiyi proqramın məzunlarına diplomlar təqdim edilib

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