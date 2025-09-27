Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Марокко почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 16:26
    В Марокко почтили память шехидов Отечественной войны

    В Национальной библиотеке Марокко в Рабате состоялся круглый стол по случаю 27 сентября – Дня памяти.

    Как сообщает Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Марокко совместно с Национальной библиотекой Марокко и "Обществом дружбы Марокко-Азербайджан", приняли участие более 50 человек, включая государственных лиц Марокко, представителей исполнительной власти, представителей Исламской всемирной организации по науке, образованию и культуре (ИСЕСКО), дипломатического корпуса, СМИ, неправительственных организаций и представителей азербайджанской диаспоры.

    В начале мероприятия память шехидов была почтена минутой молчания, был показан короткий видеоролик, посвященный Дню памяти.

    Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов рассказал о 44-дневной Отечественной войне и заявил, что полное восстановление территориальной целостности и суверенитета страны на всех ее международно признанных землях является одной из самых славных страниц в истории современного Азербайджана.

    Выступивший далее председатель Общества дружбы Марокко-Азербайджан Мохамед Факири отметил, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации в результате Отечественной войны имело историческое значение для азербайджанского народа. М. Факири также заявил о готовности внести вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами.

    Глава департамента Исламской всемирной организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Анар Керимов подчеркнул, что сотрудничество между ИСЕСКО и Азербайджаном развивается по восходящей на протяжении многих лет. Он рассказал, что ИСЕСКО стала первой международной организацией, посетившей азербайджанские земли после их освобождения от оккупации.

    Посол Турции в Марокко Мустафа Илькер Кылыч заявил, что новость о деоккупации территорий Азербайджана была встречена в Турции с большим энтузиазмом и радостью, и что его страна воспринимает успехи братского государства как собственные.

    Лента новостей