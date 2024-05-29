В Марокко отметили День независимости Азербайджана

Посольство Азербайджанской Республики в Марокко организовало в Рабате официальный прием по случаю 28 мая - Дня независимости.

Посольство Азербайджанской Республики в Марокко организовало в Рабате официальный прием по случаю 28 мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие официальные лица Марокко, представители дипломатического корпуса, СМИ, неправительственных организаций, а также азербайджанской диаспоры.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Назим Самедов отметил, что 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первая светская, парламентская республика на Востоке. Касаясь двусторонних отношений между Азербайджаном и Марокко, посол добавил, что начало им было положено 30 лет назад, в 1994 году, после визита общенационального лидера Гейдара Алиева в Касабланку. Гостям была представлена информация о престижном международном мероприятии COP29, которое состоится в Азербайджане в ноябре.

Выступивший на мероприятии министр промышленности и торговли Марокко Риад Меззур отметил, что отношения между Азербайджаном и Марокко, разделяющими одинаковые ценности и традиции, имеют глубокий фундамент, подчеркнув, что важную роль в укреплении связей играют дружеские отношения между руководителями обеих стран.

На мероприятии состоялась презентация выставки известного марокканского фотографа Мохаммеда Тазина, побывавшего в Азербайджане в октябре прошлого года при поддержке Министерства культуры страны, на которой была представлена богатая природа, культура и история Азербайджана. Кроме того, прозвучали произведения известных азербайджанских и мировых композиторов. Также были продемонстрированы видеоролики о туристическом потенциале страны, гостям были представлены образцы национальной кухни.