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В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести

В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести В ходе войны в украинском городе Мариуполе погибли еще четыре азербайджанца, один пропал без вести.
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 13:07
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести

В ходе войны в украинском городе Мариуполе погибли еще четыре азербайджанца, один пропал без вести.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сообщила председатель Конгресса Азербайджанцев Украины (КАУ) по Мариуполю Афаг Гамидова.

По ее словам, погибшие - жители Мариуполя Али Гараев, Мансур Баширов, Ильгар Мамедов и еще одна женщина, которую звали Кифаят, ее фамилия уточняется: "Она скончалась от остановки сердца в убежище во время боев, другие погибли в результате попадания снарядов во время артиллерийского обстрела города российской армией".

A.Гамидова отметила, что житель Мариуполя, гражданин Азербайджана Махир Исламов, который родом из Товузского района, пропал без вести.

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Версия на английском языке Фото4 Azerbaijanis killed, 1 missing as a result of war in Mariupol
Версия на азербайджанском языке ФотоMariupolda müharibə nəticəsində daha 4 azərbaycanlı həlak olub, 1-i itkin düşüb

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