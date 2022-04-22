В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести

В ходе войны в украинском городе Мариуполе погибли еще четыре азербайджанца, один пропал без вести.

В ходе войны в украинском городе Мариуполе погибли еще четыре азербайджанца, один пропал без вести.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сообщила председатель Конгресса Азербайджанцев Украины (КАУ) по Мариуполю Афаг Гамидова.

По ее словам, погибшие - жители Мариуполя Али Гараев, Мансур Баширов, Ильгар Мамедов и еще одна женщина, которую звали Кифаят, ее фамилия уточняется: "Она скончалась от остановки сердца в убежище во время боев, другие погибли в результате попадания снарядов во время артиллерийского обстрела города российской армией".

A.Гамидова отметила, что житель Мариуполя, гражданин Азербайджана Махир Исламов, который родом из Товузского района, пропал без вести.