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    В Лос-Анджелесе отметили годовщину трагедии 20 Января - ФОТО

    Азербайджан превратился в островок стабильности и развития

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе прошло мероприятие, посвященное трагедии 20 Января.

    Как сообщили Report из Генконсульства, мероприятие организовано совместно с азербайджанской общиной в Лос-Анджелесе.

    Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев на открытии мероприятия проинформировал участников о январской трагедии. Дипломат отметил, что в ходе трагических событий советские войска жестоко убили сотни мирных жителей. Он отметил, что сразу после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев отправился в азербайджанское представительство в Москве, где яростно осудил кровопролитие. Генконсул также подчеркнул несправедливость того, что спустя 9 месяцев после трагедии 20 Января глава СССР Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира.

    По его словам, трагедии и трудности, через которые прошел Азербайджан, не смогли помешать Азербайджану встать на путь независимости. Он отметил, что сегодня, под дальновидным руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан превратился в островок стабильности и развития в регионе. 

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