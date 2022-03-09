В Лос-Анджелесе отметили 30-летие азербайджано-израильских дипотношений

6 марта в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

6 марта в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Об этом Report сообщили в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

На мероприятие, которое состоялось в одном из самых авторитетных религиозных центров американских евреев - синагоге Valley Outreach в Лос-Анджелесе - в качестве основных гостей были приглашены генеральные консулы Азербайджана и Израиля в Лос-Анджелесе Насими Агаев и Гилель Ньюман. В мероприятии с участием более 300 гостей, также присутствовали аккредитованные в Лос-Анджелесе генконсулы зарубежных стран, руководители местной еврейской общины, религиозные деятели, члены различных выборных органов, а также представители ряда других общин, общественно-политические деятели и журналисты.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана, Израиля и США. Глава синагоги, раввин Рон Ли-ПАЗ выразил удовлетворение проведением мероприятия по случаю знаменательного дня. Напомнив о своих визитах в Азербайджан, Ли-ПАЗ подчеркнул, что межрелигиозная толерантность в Азербайджане всегда оказывала на него большое впечатление. Он отметил, что тесные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Израилем являются примерной моделью в современном мире, где существует большая напряженность.

Соучредитель и заместитель председателя одной из самых влиятельных еврейских организаций в США и мире - Центра Симона Визенталя, насчитывающей 400 тыс. членов, раввин Абрахам Купер отметил, что впервые посетил Азербайджан в 1972 году, и еще в то время, в отличие от многих мест в СССР, евреи в Азербайджане не подвергались дискриминации. По его словам, модель толерантности и мультикультурализма в нашей стране укрепилась после восстановления независимости. Он отметил, что в этом огромную роль играют неоценимые заслуги и лидерство общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева.

Затем генконсулы Азербайджана и Израиля в Лос-Анджелесе Насими Агаев и Гилель Ньюман выступили на дискуссии под руководством раввина Ли-Паза.

Генконсул Н.Агаев, говоря о богатом наследии толерантности, существующем в нашей стране, подчеркнул, что с древности в Азербайджане царят добрые братские связи между всеми народами и религиями, в том числе с еврейской общиной. Дипломат отметил, что эта традиция играет важную роль в создании и развитии азербайджано-израильских отношений в современный период. Н.Агаев отметил, что азербайджано-израильские отношения за последние 30 лет, стремительно развиваясь, достигли высокого уровня, и подчеркнул, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Генконсул Израиля Г.Ньюман, в свою очередь, отметил, что азербайджано-израильское партнерство является прекрасным примером для региональных и глобальных отношений. Он отметил, что это тесное партнерство показывает, что сегодняшние конфликты происходят не между религиями или этническими группами, а между умеренным и радикальным, а Азербайджан и Израиль - умеренные страны, разделяющие общие ценности.

После выступлений состоялась сессия вопросов и ответов. Генконсулы ответили на многочисленные вопросы гостей.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Исполнение азербайджанскими музыкантами Эмилем Афрасиабом и Лейлой Бабаевой-Афрасиаб совместно с еврейским ансамблем во главе с израильским музыкантом Лираном Шалом старых любимых песен обоих народов вызвало бурные овации.

Отметим, что город Лос-Анджелес, где проживает до 600 тыс. евреев, является вторым по числу проживающих в нем евреев городом США.