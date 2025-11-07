Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Лондоне состоялся концерт ко Дню Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 18:19
    В Лондоне состоялся концерт ко Дню Победы Азербайджана

    В лондонском культурном центре Kings Place состоялся концерт "Melody of Unity, Harmony of Victory" ("Мелодия единства, гармония победы"), приуроченный ко Дню Победы Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие азербайджанцы, проживающие в Англии, и представители местной общественности, официальные лица – помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, посол Азербайджана Элин Сулейманов, руководитель отдела Государственного комитета по работе с диаспорой Сальхат Аббасова.

    На концерте, состоявшемся при поддержке Государственного комитета по делам диаспоры, напомнили историческую фразу президента Ильхама Алиева "Дорогая Шуша, ты свободна!", символизирующую освобождение азербайджанских земель и героизм армии страны.

    Отмечалось, что азербайджанцы, проживающие за рубежом, активно участвовали в информационной борьбе, донося правду о событиях Второй Карабахской войны до мировой общественности.

    В завершение концерта заслуженный артист Азербайджана Эльчин Ширинов и музыканты разных национальностей исполнили импровизации азербайджанской музыки в джазовом стиле.

    День Победы Путь к Победе концерт Лондон Хикмет Гаджиев
    Фото
    Londonda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə konsert keçirilib

    Лента новостей