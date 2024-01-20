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В Латвии почтили память жертв трагедии 20 Января

В Латвии почтили память жертв трагедии 20 Января В Музее баррикад в столице Латвии Риге состоялось мероприятие, посвященное годовщине трагедии 20 января 1990 года в Азербайджане и 1991 года в Латвии.
Внешняя политика
20 января 2024 г. 17:30
В Латвии почтили память жертв трагедии 20 Января

В Музее баррикад в столице Латвии Риге состоялось мероприятие, посвященное годовщине трагических событий 20 января 1990 года в Азербайджане и 1991 года в Латвии.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Латвии, на мероприятии, организованном дипмиссией совместно с Музеем баррикад, сначала минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность страны.

На мероприятии директор Музея баррикад Ренарс Залаис подчеркнул важность даты 20 января для обоих народов и отметил, что эти две трагические даты отмечаются в Латвии и Азербайджане.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов проинформировал участников мероприятия о жестоких убийствах, совершенных советской армией в Азербайджане в отношении мирного населения в ночь с 19 на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР.

В мероприятии приняли участие члены латвийского парламента, руководители дипломатических миссий, члены азербайджанской общины, проживающие в Латвии, а также обучающиеся в этой стране студенты.

После выступлений был показан видеоролик о трагедии 20 Января.

В рамках мероприятия также организована фотовыставка, посвященная кровавой Январской трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLatviyada 20 Yanvar faciəsi anılıb

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