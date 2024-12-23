В Латвии отметили День солидарности азербайджанцев мира

20:38

В Доме Латвийского общества в Риге состоялся концерт, организованный совместно посольством Азербайджана в Латвии и обществом азербайджанцев Латвии "Азери" по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, на мероприятии посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов поздравил участников с предстоящим праздником.

Посол отметил, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, которые динамично развиваются. Он упомянул, что в мае этого года делегация во главе с председателем Сейма Латвии Дайгой Миериней посетила освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана. Э.Султанов также подчеркнул вклад азербайджанской диаспоры в Латвии в развитие двусторонних отношений.

Выступивший на мероприятии председатель общества "Азери" Улдузхан Ахмедов подчеркнул важность мероприятия и заявил, что наши соотечественники, проживающие в Латвии, и впредь будут прилагать усилия для дальнейшего укрепления Азербайджана.

Участники мероприятия с большим энтузиазмом встретили концертную программу в исполнении известных мастеров искусств Тайяра Байрамова, Сабины Арабли, Рустама Муслимова, Тогрула Асадуллаева и Амиля Мустафаева.