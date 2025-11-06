В Латвии отметили День Победы Азербайджана

В кинотеатре Splendid Palace в столице Латвии Риге состоялся показ документального фильма шведского режиссера Микаэля Сильекберга "Легенда харыбюльбюля".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано по инициативе азербайджанского посольства в Латвии по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

На показе присутствовали депутаты Сейма, представители Министерства иностранных дел и других государственных структур Латвии, руководители иностранных дипломатических миссий, представители местных академических, культурных, общественных и религиозных кругов, члены азербайджанской общины в Латвии, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.

Посол Эльнур Султанов поздравил соотечественников с пятой годовщиной Победы и обратил внимание, что в 2020 году в результате славного триумфа доблестной азербайджанской армии под руководством президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне был положен конец длившейся почти 30 лет военной оккупации и агрессии со стороны Армении, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Он отметил, что эта историческая победа создала новые реалии и возможности для мира в регионе.

Дипломат подчеркнул, что достижение победы дало толчок возрождению культурной жизни на освобожденных от оккупации территориях, и указал, что культурная столица Азербайджана Шуша вновь принимает авторитетные мероприятия. Он рассказал, что Шуша занимает особое место в сердце каждого азербайджанца и является колыбелью азербайджанской музыкальной культуры.

Посол указал, что фильм рассказывает о великом азербайджанском композиторе и создателе первой оперы на Востоке Узеире Гаджибейли, прославившем азербайджанскую культуру на международном уровне, рассказал о вкладе этой выдающейся личности в азербайджанскую культуру и отметил, что в этом году отмечается его 140-летний юбилей.

Э. Султанов также рассказал об азербайджанско-латвийском культурном диалоге и упомянул о деятелях искусства Латвии, которые побывали в Шуше и внесли вклад в азербайджанскую культуру. Посол выразил уверенность, что показ фильма "Легенда харыбюльбюля" будет способствовать дальнейшему продвижению азербайджанской культуры в Латвии и укреплению культурных связей между двумя странами и народами.

Затем выступил режиссер фильма М. Силькеберг. Он выразил восхищение богатой историей, древней культурой и музыкой Азербайджана, расположенного на стыке Востока и Запада. Он отметил, что Азербайджан является одной из уникальных стран, где многие нации и религии живут в гармонии и толерантности, и подчеркнул важность продвижения этой особенности страны во всем мире. Режиссер сообщил, что съемки фильма проводились в Баку и Шуше, и особенно сильное впечатление на него произвело посещение Шуши. Он отметил, что изучая наследие великих деятелей культуры и искусства Азербайджана, таких как Узеир Гаджибейли, Хуршидбану Натаван, Бюльбюль, работавших в Шуше, он убедился в том, насколько богата и глубока азербайджанская культура, а также в ее тесной связи с мировой культурой.

Затем посольство организовало официальный прием.