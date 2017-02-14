Саммит сотрудничества тюркоязычных государств cостоится в этом году в Кыргызстане

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшие несколько месяцев в Кыргызстане состоится Саммит сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Как передает Report, об этом АКИpress заявил министр иностранных дел республики Эрлан Абдылдаев.

По его словам, время проведения ССТГ будет согласовано со всеми странами, входящими в организацию.

"Жестких привязок, нам никто их не выставляет. Думаю, это должно произойти в ближайшие несколько месяцев", - добавил Э. Абдылдаев.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств или Тюркский совет является международной организацией, созданной в октябре 2009 года. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Секретариат организации расположен в Стамбуле.