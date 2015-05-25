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    В Кувейте пройдет 42-ая сессия СМИД ОИС

    Основными вопросами сессии станут ситуация в Палестине, Сирии, Йемене и Ливии, а также конфликты в мусульманском мире

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ 27-28 мая в Кувейте состоится 42-ая сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Исламского сотрудничества (ОИС) под девизом укрепления толерантности и борьбы с терроризмом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, основными вопросами сессии станут ситуация в Палестине, Сирии, Йемене и Ливии, а также конфликты в мусульманском мире, борьба против терроризма, насильственного экстремизма и исламофобии. 

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