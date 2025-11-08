Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В крупных городах США прошла акция в честь Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:13
    В крупных городах США прошла акция в честь Дня Победы Азербайджана

    В честь 5-й годовщины Дня Победы Азербайджана в пяти крупнейших городах США - Вашингтоне, Нью-Йорке, Атланте, Детройте и Бостоне - прошла информационная акция.

    Как сообщает Report, по центральным улицам и площадям этих городов двигались автомобили, оборудованные LED-экранами, на которых транслировались послания: "С гордостью и мужеством - 5 лет!", "Победа Азербайджана - торжество справедливости", "Карабах - земля мира и надежды", "Во имя мира в Карабахе", "Мир приносит счастье, а счастье - развитие" и пр.

    На экранах также демонстрировались названия освобожденных азербайджанских городов и районов - Шуша, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Агдам, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджар и Лачын.

    Жители и гости городов с интересом наблюдали за акцией. Мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, а организаторами выступили Американо-Азербайджанская федерация молодежи и активист из Нью-Йорка Нофел Алиев.

    Лента новостей