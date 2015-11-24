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    ​В Конгрессе Перу создана группа дружбы Перу-Азербайджан

    Председатель комитета по внешним связям конгресса отметил важность укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Конгрессе Перу создана группа дружбы Перу-Азербайджан. Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике.

    В письме председателя комитета по внешним связям конгресса Элиаса Родригеза Завалеты в посольство Азербайджана отмечена важность укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран и подчеркнуто значение создания в конгрессе группы дружбы.

    Отмечено, что создание группы дружбы является историческим событием, которое внесет вклад в развитие связей между странами.

    Отметим, что Конгресс Перу 10 июня 2013 года принял резолюцию, в которой осуждается оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана, а события в Ходжалы расцениваются как геноцид. 

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