Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Конгрессе Перу создана группа дружбы Перу-Азербайджан. Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике.

В письме председателя комитета по внешним связям конгресса Элиаса Родригеза Завалеты в посольство Азербайджана отмечена важность укрепления межпарламентского сотрудничества двух стран и подчеркнуто значение создания в конгрессе группы дружбы.

Отмечено, что создание группы дружбы является историческим событием, которое внесет вклад в развитие связей между странами.

Отметим, что Конгресс Перу 10 июня 2013 года принял резолюцию, в которой осуждается оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана, а события в Ходжалы расцениваются как геноцид.