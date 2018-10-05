В Комитете Cената обсудили кандидатуру на пост посла США в Азербайджане

© youtube

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Комитете сената США по иностранным делам обсудили кандидатуру Эрла Литзенбергера на пост посла США в Азербайджане. Как сообщает Report, в ходе обсуждений Эрл Литзенбергер ответил на ряд вопросов сенаторов.

В своей речи кандидат на пост посла в Азербайджане поблагодарил президента США Дональда Трампа и Госсекретаря Майкла Помпео за доверие, отметив, что в случае его утверждения готов работать по продвижению интересов США в Азербайджане.

Эрл Литзенбергер отметил, что регион Южного Кавказа имеет ключевое значение: "Азербайджан - страна, граничащая и с Ираном, и с Россией, является важным партнером США. Наши отношения важны не только для наших двух стран, но и для всего региона в целом".

Кандидат на пост посла отметил, что Азербайджан уже давно является надежным партнером в сфере международной безопасности: "После 11 сентября, прежний президент Азербайджана Гейдар Алиев одним из первых предложил оказать поддержку и тесное сотрудничество для борьбы с терроризмом".

Он также высоко оценил вклад Азербайджана в мирную миссию в Афганистане.

Коснувшись вопроса нагорно-карабахского урегулирования, Эрл Литзенбергер отметил, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готовы продолжать работать со сторонами конфликта для достижения мирного, долгосрочного урегулирования на основе принципов Устава ООН и Хельсинского заключительного акта. "Если моя кандидатура будет утверждена, я буду поддерживать приверженность администрации по достижению этой цели", - отметил Литзенбергер.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эрла Литзенбергера на пост посла США в Азербайджане. Он сможет приступит к своим обязанностям после утверждения его кандидатуры Сенатом США.