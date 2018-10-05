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    В Комитете Cената обсудили кандидатуру на пост посла США в Азербайджане

    Эрл Литзенбергер: Отношения Азербайджана и США важны не только для наших двух стран, но и для всего региона в целом
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    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Комитете сената США по иностранным делам обсудили кандидатуру Эрла Литзенбергера на пост посла США в Азербайджане. Как сообщает Report,  в ходе обсуждений Эрл Литзенбергер ответил на ряд вопросов сенаторов.

    В своей речи кандидат на пост посла в Азербайджане поблагодарил президента США Дональда Трампа и Госсекретаря Майкла Помпео за доверие, отметив, что в случае его утверждения готов работать по продвижению интересов США в Азербайджане.

    Эрл Литзенбергер отметил, что регион Южного Кавказа имеет ключевое  значение: "Азербайджан -  страна, граничащая  и с Ираном, и с Россией, является важным партнером США.  Наши отношения важны не только для наших двух стран, но  и для всего региона  в целом". 

    Кандидат на пост посла отметил, что Азербайджан уже давно является  надежным  партнером в сфере  международной безопасности: "После 11 сентября, прежний президент Азербайджана Гейдар Алиев одним из первых предложил  оказать поддержку и тесное сотрудничество для борьбы с терроризмом".  

    Он также высоко оценил  вклад Азербайджана в мирную миссию в Афганистане. 

    Коснувшись вопроса нагорно-карабахского урегулирования, Эрл Литзенбергер отметил, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ,  готовы  продолжать  работать со сторонами конфликта  для достижения мирного, долгосрочного урегулирования на основе принципов Устава ООН и Хельсинского заключительного акта. "Если моя кандидатура будет утверждена, я буду поддерживать приверженность администрации по достижению этой цели", - отметил Литзенбергер.

    Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эрла Литзенбергера на пост посла США в Азербайджане. Он сможет приступит к своим обязанностям после утверждения его кандидатуры Сенатом США. 

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