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В китайском посольстве Азербайджана прошла церемония памяти Гейдара Алиева 

В китайском посольстве Азербайджана прошла церемония памяти Гейдара Алиева  В посольстве Азербайджана в Китае прошла церемония по случаю дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2024 г. 09:57
В китайском посольстве Азербайджана прошла церемония памяти Гейдара Алиева 

В посольстве Азербайджана в Китае прошла церемония по случаю дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ведомстве, к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве возложен венок, его память почтена минутой молчания.

Затем участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, отражающей жизнь и творчество великого лидера.

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов выступил с речью, посвященной общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и достойному последователю его политического курса, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, их роли в развитии азербайджано-китайских отношений.

В завершение был показан созданный Фондом Гейдара Алиева фильм "След" (“İz”) о жизни и творчестве великого лидера.

В мероприятии приняли участие проживающие и обучающиеся в Китае азербайджанцы, и другие гости.

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Версия на английском языке ФотоMemorial ceremony for Heydar Aliyev held at Azerbaijani Embassy in China
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Çindəki səfirliyində Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilib 

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