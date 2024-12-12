В китайском посольстве Азербайджана прошла церемония памяти Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Китае прошла церемония по случаю дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

В посольстве Азербайджана в Китае прошла церемония по случаю дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ведомстве, к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве возложен венок, его память почтена минутой молчания.

Затем участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, отражающей жизнь и творчество великого лидера.

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов выступил с речью, посвященной общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и достойному последователю его политического курса, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, их роли в развитии азербайджано-китайских отношений.

В завершение был показан созданный Фондом Гейдара Алиева фильм "След" (“İz”) о жизни и творчестве великого лидера.

В мероприятии приняли участие проживающие и обучающиеся в Китае азербайджанцы, и другие гости.