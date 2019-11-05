В Киеве заложили основу комплекса имени Насими

В столице Украины - Киеве состоялась церемония закладки фундамента многофункционального комплекса имени выдающегося поэта и мыслителя Азербайджана Имадеддина Насими.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

В культурно-историческом комплексе, строящемся по инициативе и заказу посольства, будут функционировать центр имени Насими, музей, конференц-залы. Кроме того, в комплексе будет функционировать Гостевой дом.

До церемонии закладки фундамента сотрудники посольства провели в парке перед комплексом, где будет установлен памятник Насими, благоустроительные работы. После посол Азербайджана в Украине Азер Худиев заложил фундамент.

Он сообщил, что здание планируется сдать в пользование в декабре 2020 года.

Посол сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой реализуются важные проекты по продвижению наследия азербайджанского мыслителя в мире.