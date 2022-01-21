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В Киеве увековечено имя первого посла Азербайджана в Украине

В Киеве увековечено имя первого посла Азербайджана в Украине В Киевском национальном университете будет создана аудитория имени Юсифа Везира Чеменземинли, исторического деятеля Азербайджана, государственного деятеля, писателя, первого посла в Украине (1920 г.).
Внешняя политика
21 января 2022 г. 23:42
В Киеве увековечено имя первого посла Азербайджана в Украине

В Киевском национальном университете будет создана аудитория имени Юсифа Везира Чеменземинли, исторического деятеля Азербайджана, государственного деятеля, писателя, первого посла в Украине (1920 г.).

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, меморандум о взаимопонимании подписали ректор Киевского национального университета профессор Владимир Бугров и посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Согласно меморандуму, аудитории №243 юридического факультета института будет присвоено имя Юсифа Везира Чеменземинли. Аудитория отремонтирована при финансовой поддержке посольства.

По инициативе посла Эльмиры Ахундовой рукописи, диплом, копии документов и фотоснимки из архива Юсифа Везира Чеменземинли были переданы аудитории. В аудитории создан также уголок современного независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева. Здесь также демонстрируются карты Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской Республики, а также карабахский ковер.

Перед аудиторией будет установлен барельеф Юсифа Везира Чеменземинли, автором которого является народный художник Украины, наш соотечественник Катиб Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Azərbaycanın Ukraynada ilk səfirinin adı əbədiləşdirilir

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