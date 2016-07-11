В Киеве состоялось неформальное заседание глав МИД стран Восточного партнерства

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось VII неформальное заседание министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

Как сообщает Report, в ходе встречи участники обсудили ход реализации программы Восточное партнерство и перспективы ее развития.

Азербайджан на заседании представил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, - стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.