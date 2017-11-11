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Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве состоялись азербайджано-украинские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, консультации прошли на уровне директоров территориальных департаментов министерств иностранных дел двух стран в контексте выполнения договоренностей, достигнутых в рамках официального визита в Азербайджан министра иностранных дел Украины Павла Климкина 9 ноября.

Во время консультаций стороны обсудили широкий комплекс вопросов повестки дня двустороннего и международного характера. Основное внимание было уделено вопросам активизации политического диалога на высшем уровне.

Стороны констатировали неизменность позиций по поддержке территориальной целостности Азербайджана и Украины, а также договорились продолжать поддерживать друг друга по этому вопросу на международном уровне.