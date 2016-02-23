​В Киеве состоялась встреча постпредов государств-членов ГУАМ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В секретариате ГУАМ в Киеве состоялась встреча постоянных представителей государств-членов организации, передает Report со ссылкой на сайт организации.
В ходе встречи стороны обменялись информацией о текущей деятельности ГУАМ и ее дальнейших перспективах развития.
Также была предоставлена информация относительно проекта программы председательствования Азербайджана в ГУАМ в 2016 году.
Генсек ГУАМ информировал присутствующих об итогах своего рабочего визита в Баку, а также представил краткий отчет о деятельности организации за текущий и предыдущий месяц.
Помимо этого, участники встречи обменялись мнениями относительно методов интенсификации работы в организации и повышения ее эффективности.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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