В Киеве состоялась всеукраинская онлайн-конференция о Ходжалинской трагедии

В Киеве состоялась всеукраинская онлайн-конференция на тему "Хожалинский геноцид — трагедия для всего человечества".

В Киеве состоялась всеукраинская онлайн-конференция на тему "Хожалинский геноцид — трагедия для всего человечества".

Как сообщает Report , организаторами выступили посольство Азербайджанской Республики в Украине совместно с Украинско-тюркским центром. В онлайн-мероприятии приняли участие около 150 студентов и преподавателей из разных университетов Украины.

Спикерами выступили посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, народный депутат Украины, соучредитель Украинско-Тюркского Центра Сергей Нагорняк, литовский журналист, очевидец Первой Карабахской войны Ричардас Лапайтис, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцент, кандидат исторических наук Олег Купчик, кандидат филологических наук, доцент, директор Украинско-азербайджанского культурно-делового центра Национального технического университета "Днепровская политехника" Геннадий Онищенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Сумского государственного университета Анатолий Гончаренко. Модерировала мероприятие соучредительница Украинско-Тюркского Центра Марына Гончарук, которая представила информацию о трагических событиях, а также о признании геноцида мировым сообществом. Вниманию участников конференции также были представлены презентация и видеоролик о Ходжалинской трагедии.

По словам посла Азербайджана Сеймура Мардалиева, одним из наиболее жестоких преступлений, совершенных против населения во время многолетней агрессии Армении против Азербайджана и одной из наиболее трагических страниц в истории Азербайджана стал геноцид жителей города Ходжалы, где до конфликта проживало 7 тысяч людей. В рамках оккупационной политики Армении до Ходжалинского геноцида азербайджанское население было жестоко убито и были совершены заранее спланированные массовые убийства в других населенных пунктах, среди которых Малибейли, Гарадагли, Мешели и другие.

"Факты трагических событий в Ходжалы свидетельствуют о том, что преступления, совершенные в этом городе Азербайджана, не были случайным или исключительным фактом, а были частью системной агрессивной политики Армении. Целенаправленная резня мирных жителей в Ходжалы была преступлением, который стал последствием политики этнической ненависти и расовой дискриминации против азербайджанцев на государственном уровне в Армении и была направлена на массовое убийство людей просто из-за их этнической принадлежности", - заявил Сеймур Мардалиев.

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк отметил, что украинцы разделяют скорбь азербайджанского народа и чтят память жертв трагедии в Ходжалы.

"Виновники этого преступления показали античеловеческий облик террористов и тех, кто захватывает чужие территории. А это были не только армяне, но и российские солдаты из 366-го мотострелкового полка. Из-за безнаказанности тех, кто совершил Ходжалинскую резню, мы сегодня видим чудовищные масштабы подобных преступлений, в частности, в Украине. Цивилизованный мир не имеет права забыть о Ходжалинской трагедии. Международное право не терпит прецедентов безнаказанности преступников, это многократно увеличивает масштабы преступлений. К сожалению, мировое сообщество закрывало глаза, в том числе и на оккупацию азербайджанских территорий, что совершила Армения, на изгнание азербайджанцев со своих земель, на прецеденты массовых убийств и чудовищных преступлений против мирного и беззащитного населения. К сожалению, все это зло многократно увеличилось, а международное сообщество и международные институции, которые должны пресекать попытки нарушения международного права и применять санкции к странам-агрессорам, и сегодня бездействуют", — сказал Сергей Нагорняк.

Литовский журналист Ричардас Лапайтис поделился воспоминаниями о своем пребывании в Азербайджане в те дни, когда была совершена резня в Ходжалы. По его словам, в город Агдам каждый день привозили огромное количество раненых и убитых, а мировое сообщество заняло несправедливую позицию в оценке деяний страны-агрессора.

"Все то, что происходило в Ходжалы, мир потом увидел и в Буче, и на других деоккупированных территориях Украины. Возможно, если бы агрессор был наказан тогда, еще в начале 1990-х, схожих трагедий не произошло бы", — отметил Лапайтис.

Доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доцент, кандидат исторических наук Олег Купчик и другие спикеры детально остановились на истории трагедии и оценке событий з точки зрения норм международного права и прав человека.

На онлайн-мероприятии присутствовали студенты и преподаватели Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, Национального технического университета "Днепровская политехника", Западноукраинского национального университета, Киевского национального университета культуры и искусств, Киевского национального лингвистического университета, Сумского государственного университета и других.