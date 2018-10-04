В Калифорнии учреждена ассоциация дружбы Монтерей-Лянкяран

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Калифорнийском штате Монтерей создана ассоциация дружбы Монтерей-Лянкяран.
Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, исполнительным директором ассоциации избрана экс-член городского совета Монтерея Нэнси Сэлфридж.
В правлении и Консультативном совете организации представлены видные общественно-политические деятели, а также деятели науки и культуры.
Целью создания ассоциации является укрепление связей между Монтереем и Лянкяраном посредством различных проектов.
Отметим, что Монтерей и Лянкяран яляются городами-побратимами с 2011 года.
News DepartmentАвтор новости
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