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    В Калифорнии учреждена ассоциация дружбы Монтерей-Лянкяран

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Калифорнийском штате Монтерей создана ассоциация дружбы Монтерей-Лянкяран.

    Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, исполнительным директором ассоциации избрана экс-член городского совета Монтерея Нэнси Сэлфридж.

    В правлении и Консультативном совете организации представлены видные общественно-политические деятели, а также деятели науки и культуры.

    Целью создания ассоциации является укрепление связей между Монтереем и Лянкяраном посредством различных проектов. 

    Отметим, что Монтерей и Лянкяран яляются городами-побратимами с 2011 года.

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