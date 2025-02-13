О нас

В Испании обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС

В Испании обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС В столице Испании Мадриде организована конференция, посвященная отношениям между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Внешняя политика
13 февраля 2025 г. 13:15
В Испании обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС

В столице Испании Мадриде организована конференция, посвященная отношениям между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Об этом сообщили Report в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

Мероприятие было организовано ЦАМО совместно с Университетом имени короля Хуана Карлоса при поддержке посольства Азербайджана в Испании.

Представитель ЦАМО Васиф Гусейнов рассказал об исторических корнях современного геополитического порядка на Южном Кавказе и армяно-азербайджанском мирном процессе.

Обратив внимание на негативное влияние вмешательства третьей стороны в региональные вопросы, Васиф Гусейнов подчеркнул важность возможностей сотрудничества, возникших после окончания Второй Карабахской войны.

Главный консультант ЦАМО Шахмар Гаджиев выступил с презентацией об экономическом развитии Азербайджана, энергетических стратегиях и, в частности, о повестке зеленого перехода.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото İspaniyada Azərbaycan və Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinə dair konfrans keçirilib

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане
13 февраля 2025 г. 13:37
Президент: Братство Азербайджана и Турции является гарантом мира и спокойствия на Южном Кавказе
Президент: Братство Азербайджана и Турции является гарантом мира и спокойствия на Южном Кавказе
13 февраля 2025 г. 13:08
EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии
EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии
13 февраля 2025 г. 12:42
Эльчин Амирбеков обсудил в Швеции нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Эльчин Амирбеков обсудил в Швеции нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
13 февраля 2025 г. 12:36
Посол: Турция никогда не забудет оказанную Азербайджаном поддержку после землетрясений
Посол: Турция никогда не забудет оказанную Азербайджаном поддержку после землетрясений
13 февраля 2025 г. 12:12
Новый посол Турции посетил Аллеи почетного захоронения и шехидов
ФотоНовый посол Турции посетил Аллеи почетного захоронения и шехидов
13 февраля 2025 г. 11:57
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Парагвая в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Парагвая в Азербайджане
13 февраля 2025 г. 10:38
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси
13 февраля 2025 г. 10:25
Азербайджан будет председательствовать в Организации исламского сотрудничества
Азербайджан будет председательствовать в Организации исламского сотрудничества
13 февраля 2025 г. 10:23
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Германию
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Германию
13 февраля 2025 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi