В Испании обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС

В столице Испании Мадриде организована конференция, посвященная отношениям между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В столице Испании Мадриде организована конференция, посвященная отношениям между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Об этом сообщили Report в Центре анализа международных отношений (ЦАМО).

Мероприятие было организовано ЦАМО совместно с Университетом имени короля Хуана Карлоса при поддержке посольства Азербайджана в Испании.

Представитель ЦАМО Васиф Гусейнов рассказал об исторических корнях современного геополитического порядка на Южном Кавказе и армяно-азербайджанском мирном процессе.

Обратив внимание на негативное влияние вмешательства третьей стороны в региональные вопросы, Васиф Гусейнов подчеркнул важность возможностей сотрудничества, возникших после окончания Второй Карабахской войны.

Главный консультант ЦАМО Шахмар Гаджиев выступил с презентацией об экономическом развитии Азербайджана, энергетических стратегиях и, в частности, о повестке зеленого перехода.