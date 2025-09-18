В Исламабаде прошел семинар, приуроченный ко Дню государственного суверенитета Азербайджана
Внешняя политика
- 18 сентября, 2025
- 17:03
В Исламабаде по случаю 20 сентября - Дня государственного суверенитета Азербайджана состоялся семинар на тему "Суверенитет и Конституция: Укрепление государственности".
Как сообщает Report, мероприятие было организовано по инициативе посольства Азербайджана в Пакистане в одном из самых престижных вузов этой страны - Национальном университете современных языков (NUML).
В мероприятии приняли участие преподавательский и студенческий состав NUML, представители аналитических центров страны, СМИ и НПО, а также сотрудники посольства.
