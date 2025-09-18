Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Исламабаде прошел семинар, приуроченный ко Дню государственного суверенитета Азербайджана

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 17:03
    В Исламабаде прошел семинар, приуроченный ко Дню государственного суверенитета Азербайджана

    В Исламабаде по случаю 20 сентября - Дня государственного суверенитета Азербайджана состоялся семинар на тему "Суверенитет и Конституция: Укрепление государственности".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано по инициативе посольства Азербайджана в Пакистане в одном из самых престижных вузов этой страны - Национальном университете современных языков (NUML).

    В мероприятии приняли участие преподавательский и студенческий состав NUML, представители аналитических центров страны, СМИ и НПО, а также сотрудники посольства.

    День государственного суверенитета Исламабад мероприятие
    Фото
    İslamabadda Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunan seminar keçirilib
    Фото
    Seminar dedicated to Azerbaijan's State Sovereignty Day held in Islamabad

    Последние новости

    18:34

    Fitch в среднесрочной перспективе ожидает умеренный рост кредитного портфеля ABB

    Финансы
    18:26

    Трамп заявил, что Путин подвел его в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:25

    Национальная полиция Франции сообщила о 140 арестованных - ОБНОВЛЕНО-6

    Другие страны
    18:19
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализме

    Внешняя политика
    18:14

    Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

    Религия
    18:13
    Фото

    Состоялось заседание Наблюдательного совета MEDİA

    Медиа
    18:07

    Возле военный базы в штате Вашингтон разбился вертолет

    Другие
    18:00

    ФВК провел форум, посвященный Дню памяти

    Внутренняя политика
    17:47
    Фото

    KOBİA обсудило с предпринимателями Абшерона возможности для бизнеса

    Бизнес
    Лента новостей