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    В Исламабаде пройдет встреча глав МИД Азербайджан- Турция- Пакистан

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Исламабаде пройдет трехсторонняя встреча глав МИД  Азербайджан- Турция- Пакистан.

    Как сообщает  Report, об этом журналистам заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

    "Встреча  должна была состояться в декабре прошлого года, но из- за смены правительства была перенесена. Ожидается, что она состоится в ближайшие несколько месяцев-"-, сказал посол Пакистана. 

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