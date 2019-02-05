В Исламабаде пройдет встреча глав МИД Азербайджан- Турция- Пакистан

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Исламабаде пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджан- Турция- Пакистан.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

"Встреча должна была состояться в декабре прошлого года, но из- за смены правительства была перенесена. Ожидается, что она состоится в ближайшие несколько месяцев-"-, сказал посол Пакистана.