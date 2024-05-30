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В Исламабаде проходит встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана

В Исламабаде проходит встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана В Исламабаде проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Пакистана Исхака Дара.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 10:07
В Исламабаде проходит встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана

В Исламабаде проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Пакистана Исхака Дара.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Пакистана.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в министерство иностранных дел в Исламабаде, его принял заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

В ходе переговоров они обсудят двусторонние и региональные вопросы.

Напомним, накануне Джейхун Байрамов прибыл с двухдневным официальным визитом в Пакистан.

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