В Исламабаде проходит встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана

В Исламабаде проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Пакистана Исхака Дара.

В Исламабаде проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Пакистана Исхака Дара.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Пакистана.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в министерство иностранных дел в Исламабаде, его принял заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

В ходе переговоров они обсудят двусторонние и региональные вопросы.

Напомним, накануне Джейхун Байрамов прибыл с двухдневным официальным визитом в Пакистан.