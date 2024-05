Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) поздравила Азербайджан по случаю Дня независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию организации в социальной сети "Х".

"ИСЕСКО поздравляет правительство и народ Азербайджана с Днем независимости", - говорится в публикации.