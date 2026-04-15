В Ирпени почтили память академика Зарифы Алиевой

В Ирпени состоялось памятное мероприятие, посвященное 41-й годовщине смерти выдающегося азербайджанского деятеля науки, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов, сотрудники посольства, представители мэрии города Ирпень и депутаты посетили памятник академику.

Коллектив гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой возложил цветы к бюсту академика Зарифы Алиевой в Ирпени и почтил ее память.

Затем участники мероприятия посетили музей академика, расположенный в лицее.

Посол отметил, что научное наследие Зарифы Алиевой, ее исследования в различных областях медицины и фундаментальные труды занимают важное место в азербайджанской науке.

"Зарифа Алиева всегда была человеком, помогающим людям, и всемирно известным офтальмологом. В Ирпени память выдающегося ученого чтится с большим уважением", - сказал он.