    В Ирпени почтили память академика Зарифы Алиевой

    Внешняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 17:01
    В Ирпени почтили память академика Зарифы Алиевой

    В Ирпени состоялось памятное мероприятие, посвященное 41-й годовщине смерти выдающегося азербайджанского деятеля науки, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов, сотрудники посольства, представители мэрии города Ирпень и депутаты посетили памятник академику.

    Коллектив гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой возложил цветы к бюсту академика Зарифы Алиевой в Ирпени и почтил ее память.

    Затем участники мероприятия посетили музей академика, расположенный в лицее.

    Посол отметил, что научное наследие Зарифы Алиевой, ее исследования в различных областях медицины и фундаментальные труды занимают важное место в азербайджанской науке.

    "Зарифа Алиева всегда была человеком, помогающим людям, и всемирно известным офтальмологом. В Ирпени память выдающегося ученого чтится с большим уважением", - сказал он.

    Ukraynanın İrpen şəhərində akademik Zərifə Əliyevanın vəfatının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Academician Zarifa Aliyeva commemorated in Ukraine's Irpin

