В Иордании фильм режиссера армянского происхождения не был представлен на премию "Оскар"

Несмотря на то, что в сентябре этого года фильм армянского режиссера из Иордании Сарин Айрапетян под названием "Моя сладкая земля" был отобран для представления на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", Азербайджан выразил свою обеспокоенн

Несмотря на то, что в сентябре этого года фильм армянского режиссера из Иордании Сарин Айрапетян под названием "Моя сладкая земля" был отобран для представления на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм", Азербайджан выразил свою обеспокоенность и немедленно довел ее до сведения иорданской стороны, что содержание фильма противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ о решении Иордании отозвать фильм армянского режиссера, направленный против Азербайджана, из номинации на "Оскар".

"Вопреки утверждениям армянской стороны, ни о каком давлении не может быть и речи. Именно в результате независимого решения Королевской комиссии по кинематографии Иордании фильм в конечном итоге не был представлен на премию "Оскар" и его показ в Иордании был прекращен. Мы приветствуем это решение иорданской стороны", - отметил Гаджизаде.