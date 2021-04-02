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В ходе заседания СМИД СНГ в Москве подписан ряд документов 

В ходе заседания СМИД СНГ в Москве подписан ряд документов  В Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ
Внешняя политика
2 апреля 2021 г. 14:32
В ходе заседания СМИД СНГ в Москве подписан ряд документов 

В Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Как сообщает российское бюро Report, встреча прошла в узком формате, а далее продолжилась в расширенном составе СМИД СНГ.

В заседании принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

В рамках узкого формата состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, был обсуждён проект Обращения глав государств – участников СНГ к народам Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также проведение очередного заседания Совета МИД СНГ.

В расширенном составе министры рассмотрели ход выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников Содружества Независимых Государств в 2020 году.

В ходе заседания без обсуждения были подписаны документы о реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2020 год; о проекте противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; о проекте Концепции развития информационного обмена в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью; о Плане мероприятий СНГ на 2021–2023 годы в области физической культуры и спорта, а также в области туризма. Был согласован План мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств.

Также главы внешнеполитических ведомств подписали документ о проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии стран СНГ в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года; о базовой организации государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

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