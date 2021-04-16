В ходе 52-ого пленарного заседания МПА СНГ принят ряд документов

Документы были приняты всеми участниками заседания

На 52-ом пленарном заседании МПА СНГ принят ряд документов, предложенный постоянной комиссией по социальной политике и правам человека под председательством члена Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафарова.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках заседания был обсужден вопрос законодательного регулирования миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств — участников СНГ в этом процессе.

"Указанный кодекс призван содействовать гармонизации механизмов правого регулирования миграционных процессов в странах СНГ, а также будет способствовать сближению и унификации правоприменительной практики реализации межгосударственных соглашений в области миграции. Хотелось бы также отметить, что миграция, которая вдвое уменьшилась в цифровом выражении вследствие глобальной проблемы COVID-19, безусловно, придет к своим прежним значениям", - разъяснил Низами Сафаров.

В свете распространения коронавирусной ситуации был предложен закон "О клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в государствах — участниках СНГ", которые представляют собой документы, содержащие системный анализ научной и клинически доказанной информации по вопросам оказания медицинской помощи.

Общим решением были приняты законы "Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах — участниках СНГ", регламентирующий защиту прав ребенка на здоровье.

Также был принят закон "О доступе к информации о правовом статусе граждан". Настоящая рекомендация подготовлена с целью выработки унифицированных подходов к порядку доступа к информации о правовом статусе участника в странах СНГ или достижения взаимосогласованных подходов к вопросам получения информации, позволяющей каждому гражданину реализовать свое право на доступ к информации о собственном правовом статусе.

Документы были приняты всеми участниками заседания.