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В ходе 52-ого пленарного заседания МПА СНГ принят ряд документов

В ходе 52-ого пленарного заседания МПА СНГ принят ряд документов Документы были приняты всеми участниками заседания
Внешняя политика
16 апреля 2021 г. 15:27
В ходе 52-ого пленарного заседания МПА СНГ принят ряд документов

На 52-ом пленарном заседании МПА СНГ принят ряд документов, предложенный постоянной комиссией по социальной политике и правам человека под председательством члена Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафарова.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках заседания был обсужден вопрос законодательного регулирования миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств — участников СНГ в этом процессе.

"Указанный кодекс призван содействовать гармонизации механизмов правого регулирования миграционных процессов в странах СНГ, а также будет способствовать сближению и унификации правоприменительной практики реализации межгосударственных соглашений в области миграции. Хотелось бы также отметить, что миграция, которая вдвое уменьшилась в цифровом выражении вследствие глобальной проблемы COVID-19, безусловно, придет к своим прежним значениям", - разъяснил Низами Сафаров.

В свете распространения коронавирусной ситуации был предложен закон "О клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в государствах — участниках СНГ", которые представляют собой документы, содержащие системный анализ научной и клинически доказанной информации по вопросам оказания медицинской помощи.

Общим решением были приняты законы "Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах — участниках СНГ", регламентирующий защиту прав ребенка на здоровье.

Также был принят закон "О доступе к информации о правовом статусе граждан". Настоящая рекомендация подготовлена с целью выработки унифицированных подходов к порядку доступа к информации о правовом статусе участника в странах СНГ или достижения взаимосогласованных подходов к вопросам получения информации, позволяющей каждому гражданину реализовать свое право на доступ к информации о собственном правовом статусе.

Документы были приняты всеми участниками заседания.

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Версия на азербайджанском языке MDB PA-nın 52-ci plenar iclasında bir sıra sənədlər qəbul edilib
Версия на английском языке Several documents adopted during 52nd plenary session of CIS IPA

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