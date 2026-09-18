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    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2026
    • 12:12
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов

    В Ханкенди проходит V встреча руководителей уполномоченных органов по развитию человеческих ресурсов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report со ссылкой на Службу восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в мероприятии принимают участие руководители и представители соответствующих структур стран-членов ОТГ.

    Встреча посвящена теме "Человеческие ресурсы в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта: развитие, перспективы и вызовы". Участники обсудили влияние цифровой трансформации и искусственного интеллекта на развитие человеческих ресурсов, новые подходы в управлении кадрами, формирование кадрового потенциала, отвечающего современным вызовам, а также расширение обмена опытом между странами ОТГ.

    Председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде проинформировала о работе, проводимой в Азербайджане в сфере развития человеческих ресурсов, внедрения современных механизмов управления на госслужбе, цифровизации и использования ИИ.

    Выступившие руководители профильных структур стран-членов ОТГ подчеркнули значимость проведения столь важного мероприятия в Ханкенди и выразили удовлетворение пребыванием в городе.

    Отмечено, что стремительное развитие цифровых технологий формирует новые требования к рынку труда и управлению человеческими ресурсами. В связи с этим особое значение приобретают обмен опытом между странами-членами, изучение передовых подходов и формирование кадрового потенциала, соответствующего будущему рынку труда.

    В рамках встречи проходят презентации о работе в сфере развития человеческих ресурсов, цифровой трансформации и ИИ в странах-членах ОТГ, обсуждаются перспективы взаимного сотрудничества.

    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов
    В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов

    Искусственный интеллект (ИИ) Организация тюркских государств (ОТГ)
    Фото
    Xankəndidə TDT dövlətlərinin insan resurslarının inkişafı üzrə V Görüşü keçirilib
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    OTS officials discuss human resources in AI era in Khankandi

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