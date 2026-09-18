В Ханкенди проходит V встреча ОТГ по развитию человеческих ресурсов

В Ханкенди проходит V встреча руководителей уполномоченных органов по развитию человеческих ресурсов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report со ссылкой на Службу восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в мероприятии принимают участие руководители и представители соответствующих структур стран-членов ОТГ.

Встреча посвящена теме "Человеческие ресурсы в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта: развитие, перспективы и вызовы". Участники обсудили влияние цифровой трансформации и искусственного интеллекта на развитие человеческих ресурсов, новые подходы в управлении кадрами, формирование кадрового потенциала, отвечающего современным вызовам, а также расширение обмена опытом между странами ОТГ.

Председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде проинформировала о работе, проводимой в Азербайджане в сфере развития человеческих ресурсов, внедрения современных механизмов управления на госслужбе, цифровизации и использования ИИ.

Выступившие руководители профильных структур стран-членов ОТГ подчеркнули значимость проведения столь важного мероприятия в Ханкенди и выразили удовлетворение пребыванием в городе.

Отмечено, что стремительное развитие цифровых технологий формирует новые требования к рынку труда и управлению человеческими ресурсами. В связи с этим особое значение приобретают обмен опытом между странами-членами, изучение передовых подходов и формирование кадрового потенциала, соответствующего будущему рынку труда.

В рамках встречи проходят презентации о работе в сфере развития человеческих ресурсов, цифровой трансформации и ИИ в странах-членах ОТГ, обсуждаются перспективы взаимного сотрудничества.