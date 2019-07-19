Опрос в Грузии: 56% респондентов считают отношения с Азербайджаном хорошими

56% из числа опрошенных в Грузии респондентов оценило нынешние отношения с Азербайджаном как хорошие.

Как передает грузинское бюро Report, это стало известно в ходе опроса, проведенного Международным республиканским институтом среди населения в Грузии.

17% респондентов посчитали эти отношения ни хорошими, ни плохими, 20% - посчитали плохими, 7% - не ответили на вопрос.

Большинство участников опроса оценили отношения Грузии как хорошие с Украиной (90%), США (87%) и Евросоюзом (87%).

Респонденты ответили также на вопрос, какое государство является самым важным политико-экономическим партнером Грузии. Из них Азербайджан посчитали важным политическим партнером – 9%, экономическим – 13%. Среди опрошенных 6% посчитали, что от Азербайджана исходит политическая угроза, 4% - экономическая угроза.

По мнению опрошенных, самыми важными политическими партнерами Грузии являются США (50%), ЕС (47%) и Украина (29%). Как экономический партнер США завоевали 33% голосов респондентов, ЕС – 39%, Украина - 17%.

Опрос был проведен с 20 мая по 11 июня по всей Грузии среди 1500 граждан.