В Госдуме России предложено создать парламентскую тройку с Азербайджаном и Ираном

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать парламентскую тройку - Россия, Азербайджан и Иран - по обсуждению актуальных проблем, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Комитет Госдумы по международным делам сегодня проводит совместное заседание с комиссией Меджлиса Исламского Совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

"Сотрудничество в сфере железной дороги, электроэнергетики и топлива, имеется в виду нефть и газ - это та вертикаль Север-Юг, по которой работает тройка президентов - Россия, Азербайджан и Иран - уже несколько лет… Уверен, что мы могли бы подумать и над такой тройкой с участием Азербайджана, с участием господина Октая Асадова, спикера Милли Меджлиса, все это очень интересно для нас", - заявил Л. Слуцкий.