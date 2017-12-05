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    В Госдуме России предложено создать парламентскую тройку с Азербайджаном и Ираном

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать парламентскую тройку по обсуждению актуальных проблем

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий предложил создать парламентскую тройку - Россия, Азербайджан и Иран - по обсуждению актуальных проблем, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Комитет Госдумы по международным делам сегодня проводит совместное заседание с комиссией Меджлиса Исламского Совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике.

    "Сотрудничество в сфере железной дороги, электроэнергетики и топлива, имеется в виду нефть и газ - это та вертикаль Север-Юг, по которой работает тройка президентов - Россия, Азербайджан и Иран - уже несколько лет… Уверен, что мы могли бы подумать и над такой тройкой с участием Азербайджана, с участием господина Октая Асадова, спикера Милли Меджлиса, все это очень интересно для нас", - заявил Л. Слуцкий.

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