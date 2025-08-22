Туркменистан построит мечеть в Физули

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

"Находясь в Физули, Гурбангулы Мяликгулыевич выступил с предложением построить в этом городе мечеть в качестве дара Туркменистана. И я с благодарностью принял это предложение. Хотя прошел всего месяц, уже готов архитектурный эскиз мечети и в ближайшее время будет заложен ее фундамент", - добавил глава государства.