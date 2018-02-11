В Европе будут созданы региональные центры азербайджанцев - ФОТО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Хелсинки прошел форум азербайджанских диаспорских организаций в скандинавских странах. Мероприятие состоялось при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) и Ассоциации Финляндия – Азербайджан.

Как сообщает Report, президент КАЕ Сахиль Гасымов сообщил о внеочередном съезде организации, который пройдет в конце этого месяца и рассказал о намечаемых проектах.

Он отметил, что Конгресс начал создавать свои центры по европейским регионам, в частности в Скандинавии, Западной Европе, Восточной Европе и в др. В скором времени будет завершен процесс структуризации и определены руководители этих центров.

Далее свои предложения внесли руководители ряда организаций. Так вице-президент КАЕ- председатель Конгресса Соединенных азербайджанцев Украины, президент Ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев предложил информировать парламентариев и государственных чиновников европейских стран об оккупации азербайджанских земель, карабахском конфликте, в сравнении с сепаратизмом с которым сегодня столкнулась сама Европа.

«То есть, надо донести, что массовое распространение сепаратизма в Европе можно было бы избежать, если в свое время, сепаратизм в Нагорном Карабахе получил бы должный отклик и был бы предотвращен», - сказал Тагиев.

Он также предложил окончательно разрешить вопросы с финансированием КАЕ.

Сопредседатель Ассоциации Финляндия-Азербайджан Арзу Мурадлы, напомнил, что руководимая им организация отмечает в этом году 10-летие и рассказал о новых проектах.

Он предложил осуществить «дорожную карту», которую КАЕ принял в прошлом году, ускорить организационные вопросы в регионах и активизировать встречи с местными политиками и парламентариями.

Член Исполнительного комитета КАЕ, председатель Дома Азербайджана в Париже Мирвари Фаталиева, предложила увеличить активность азербайджанцев в социальных сетях на разных языках, отметив, что эта работа должна быть выполнена под эгидой конгресса.

М. Фаталиева также рассказала о проектах, которые будут реализованы КАЕ к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Она отметила важность информирования европейских кругов о том, что именно в Азербайджане 100 лет назад женщины получили избирательное право.

Член Исполнительного комитета КАЕ, руководитель азербайджанской диаспоры в Швеции Надир Холленбранд предложил более активно работать с европейскими историками. «Все равно политики не всегда дают точную реакцию на проблему Нагорного Карабаха или по поводу геноцида в Ходжалы. Но историки могут сделать это на высоком уровне. Если мы предоставим факты европейским историкам, это будет иметь очень серьезный результат», - сказал он.

На форуме Яшар Нифталиев (Германия), Тарана Назарова (Финляндия), Сафар Садик (Дания) и другие также высказали свои предложения.