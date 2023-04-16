В Ереване совершена очередная провокация против Азербайджана и Турции

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване совершена очередная провокация против Азербайджана и Турции.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване совершена очередная провокация против Азербайджана и Турции.

Как передает Report , в ряду флагов стран, принимающих участие в турнире, атрибуты Азербайджана и Турции были развешены в разорванном состоянии.

Это в лишний раз показывает продолжающуюся в Армении политику этнической ненависти и дискриминации.

Напомним, что во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы Арам Николян, являющийся сотрудником Общественного телевидения Армении, выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним сбежал со сцены. Позднее стало известно, что против него не будет возбуждено уголовное дело.

В связи с этим вандализмом сборная Азербайджана отказалась от участия в соревнованиях. Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет распространили совместное заявление, где в качестве причины указывается неспособность Армении обеспечить безопасность.