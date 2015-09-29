​В Екатеринбурге пройдет IX азербайджано-российский межрегиональный форум

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 30 сентября в Екатеринбурге стартует IX азербайджано-российский межрегиональный форум с участием представителей госорганов, региональных властей, парламентариев, экспертов, представителей бизнес-структур, СМИ и неправительственных организаций двух стран, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе форума будут рассмотрены вопросы углубления межрегионального взаимодействия двух стран в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, а также вынесены на обсуждение направления развития гуманитарных и межмуниципальных побратимских связей России и Азербайджана.

В этом году, по сообщениям организаторов, только в пленарном заседание планирует принять участие не менее 1200 человек.

В мероприятии примут участие начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, посол России в Баку Владимир Дорохин, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также еще ряда российских и азербайджанских глав регионов.

Делегаты форума станут участниками ряда тематических дискуссий: "Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере промышленности", "Развитие российско-азербайджанского сотрудничества в сфере сельского хозяйства", "Россия – Азербайджан: сотрудничество в области транспорта. Результаты и перспективы", "Основные направления развития гуманитарных связей России и Азербайджана", "Новые возможности сотрудничества в сфере туризма". Впервые в рамах мероприятия состоится российско-азербайджанский молодежный форум. Запланировано также проведение биржи контактов.

Отметим, что российско-азербайджанские форумы проводится с 2010 года поочередно в Азербайджане и России, ранее их принимали Волгоград, Астрахань, Габала и дважды Баку.